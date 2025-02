França `esmaga` Itália em demonstração de força no Seis Nações em râguebi

Duas semanas após comprometerem as suas aspirações ao título, com uma derrota em Inglaterra (26-25), os ‘bleus’ não precisaram de mais do que 29 minutos para assegurar o ponto de bónus ofensivo (quatro ensaios) e chegaram mesmo aos 11 toques de meta no Estádio Olímpico da capital italiana.



Tratou-se de um sério aviso à Irlanda, que os franceses visitam em 08 de março, em partida da quarta jornada que irá, muito provavelmente, decidir o campeão do Seis Nações 2025.



Para a história ficam os ensaios de Mickael Guillard (13 minutos), Peato Mauvaka (20), Antoine Dupont (23, 53), Paul Boudehent (29), Leo Barre (38, 64), Gregory Alldritt (44), Louis Bielle-Biarrey (49), Theo Attissogbe (75), Pierre-Louis Barassi (79).



Oito transformações de Thomas Ramos e uma de Maxime Lucu completaram o resultado, frente a uma Itália que não foi além de três ensaios, por Tommaso Menoncello (10), Juan Ignacio Brex (27) e Paolo Garbisi (60'), transformados por Tommaso Allan (11, 28), que somou ainda uma penalidade (17), e Paolo Garbisi (60).



Concluída a terceira jornada do torneio das Seis Nações, a Irlanda lidera com 14 pontos, seguida por França (11), Inglaterra (10), Escócia (seis), Itália (quatro) e País de Gales (um).