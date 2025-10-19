França sagra-se campeã da Europa de ténis de mesa pela primeira vez desde 1998

Alexis Lebrun venceu Iulian Chirita (3-0) no primeiro confronto, seguindo-se o irmão, Felix, ante Eduard Ionescu, superado por 3-1, sobrando para Gauzy, o mais experiente do grupo aos 30 anos, o triunfo final, também por 3-1, ante Ovidiu Ionescu.



Os franceses mostraram-se superiores em todo o torneio, batendo os campeões em título, a Suécia, nos ‘quartos’, e a Alemanha, grande favorita, nas meias-finais, no sábado, numa competição em que Portugal, que defendia o bronze da última edição, acabou eliminado nos quartos de final, pela Eslovénia.



O título por equipas junta-se ao de singulares de Alexis Lebrun, em 2024, e de pares, dos irmãos Lebrun, comprovando o ressurgimento dos gauleses como potência da modalidade.



No torneio feminino, a seleção portuguesa de Fu Yu, Jieni Shao, Matilde Pinto e Júlia Leal acabou por ficar com a medalha de bronze, à semelhança de 2023 e 2021, ao perderem nas meias-finais com a Alemanha.



As alemãs confirmaram o favoritismo e venceram pela 10.ª vez na sua história, a terceira consecutiva, também à custa da Roménia (3-0), que viu coroadas Nina Mittelham, Annett Kaufmann e Sabine Winter.

