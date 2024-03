França vence e `condena` País de Gales a disputar `colher de pau` no Seis Nações

Os ‘bleus’ reagiram da melhor forma ao surpreendente empate concedido na ronda anterior, frente à Itália (13-13), e igualaram a Escócia na terceira posição, com 11 pontos, mas sem hipóteses sequer matemáticas de ambicionar o título.



O País de Gales equilibrou as operações até ao intervalo (17-20), com ensaios de Rio Dyer (08 minutos), Tomos Williams (24) e ainda passou para frente com um terceiro toque de meta de Joe Roberts (42) no início da segunda parte.



Insuficiente, porém, para a reação francesa, que após os ensaios de Gaël Fickou (21) e Nolan Le Garrec (28), ainda na primeira parte, disparou no segundo tempo com os toques de meta de Georges-Henri Colombe (64), Romain Taofifenua (68) e Maxime Lucu (80), aos quais se somaram 20 pontos de Thomas Ramos, em quatro transformações e outras tantas penalidades.



Ao fim de quatro rondas, a Irlanda lidera com 16 pontos, seguida pela Inglaterra (12), Escócia (11), França (11), Itália (sete) e País de Gales (três).



A última jornada joga-se no sábado, com os encontros País de Gales-Itália, Irlanda-Escócia e França-Inglaterra.



A Irlanda precisa apenas de somar um ponto de bónus (marcar quatro ensaios ou perder por diferença igual ou inferior a sete pontos) para sagrar-se bicampeã do torneio.