França vence Itália no Seis Nações e coloca-se a uma vitória de revalidar título

Em Lille, os franceses somaram três ensaios na primeira parte, por Louis Bielle-Biarrey (03), Emmanuel Meafou (14) e Thomas Ramos (28), mas só nos últimos 10 minutos assegurou a bonificação, com um toque de meta de Gaël Drean (71), antes de Emilien Gailleton (76) fechar a contagem.



Ramos somou quatro transformações (04, 29, 72, 77) ao seu próprio ensaio, frente a uma Itália que não foi além de um toque de meta, por Ange Capuozzo (31), e uma penalidade, de Paolo Garbisi (39).



Com este resultado, a França pode sagrar-se campeã já na próxima jornada, a penúltima, em 07 de março, se vencer a Escócia, em Edimburgo.



Nesse caso, a receção à Inglaterra, em 14 de março, na última jornada, será meramente um jogo de consagração e para os franceses tentarem conquistar o seu 11.º ‘Grand Slam’, feito alcançado, pela última vez, em 2022.



Já a Escócia, para celebrar pela primeira vez desde 1999, terá de vencer os gauleses com ponto de bónus e por mais de sete pontos de diferença para assegurar a ultrapassagem, uma vez que a vantagem dos ‘bleus’ no ‘goal average’, primeiro critério de desempate é praticamente irrecuperável (89 contra 11).



Um empate com a França poderia servir aos escoceses mas, para isso, teriam de vencer com ponto de bónus na Irlanda, na última jornada, e esperar que a França não pontuasse, em casa, com a Inglaterra.



Concluída a terceira jornada do torneio das Seis Nações, a França lidera com 15 pontos, seguida pela Escócia (11), Irlanda (nove), Inglaterra (cinco), Itália (cinco) e País de Gales (um).