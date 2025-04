Francês Paul Cornut-Chauvinc vence 16.ª edição do Madeira Island Ultra Trail

O corredor gaulês foi o primeiro a concluir a prova ‘rainha’ do MIUT, percorrendo o percurso que liga a ilha da Madeira, no sentido noroeste-sudeste, com ponto de partida no Porto Moniz, à meia-noite de sábado, cruzando a linha de meta, em Machico, com o registo de 12:54.52 horas.



Miguel Arsénio terminou no segundo posto, com o tempo final de 13:00.30, enquanto o romeno Raul Butaci fechou o pódio com quase nove minutos de diferença para o vencedor (13:03.48).



Na vertente feminina, a norte-americana Katie Schide conquistou a vitória, terminando o percurso em 14:20.56 horas, com Martina Klancnik, da Eslovénia, a concluir a prova na segunda posição (16:58.32) e a francesa Mathilde Dujon a ser terceira (18:26.29).



Devido aos incêndios que assolaram a Madeira durante o verão, a edição deste ano, que contempla ainda as especialidades de 85, 60, 42 e 16 quilómetros, teve alterações no percurso e registou cerca de 2.600 participantes, abaixo dos 3.481 que competiram em 2024.



Entre os 1.600 estrangeiros inscritos, França foi o país mais representado, seguindo-se Alemanha, Reino Unido e Polónia, de um total de 67 nacionalidades, que constitui um novo máximo.