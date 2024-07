Francês Richard Gasquet será estrela maior no Porto Open em ténis

Gasquet, vencedor de seis torneios ATP e semifinalista em Wimbledon, em 2007 e 2015, e no Open dos Estados Unidos, em 2013, vai ter entre os principais rivais o argentino Thiago Tirante (127.º), que recentemente se encontrava em 90.º mundial e foi número um do mundo de juniores.



Destaque ainda para o cazaque Mikail Kukushkin, 133.º, depois de já ter sido 39.º, bem como o francês Quentin Halys (220.º), anterior 61.º ATP, e que atingiu a semifinal do Estoril Open em 2023, após triunfos sobre Alex de Minaur e Dominik Thiem.



Quanto aos portugueses no torneio que distribui 125 mil dólares (cerca de 115 mil euros) em prémios, sobressai a presença de Jaime Faria (173.º) e Henrique Rocha (187.º).



No setor feminino, dotado de 60 mil dólares (55 mil euros), e que principia no sábado e decorre até 21 de julho, sobressai a polaca Urszula Radwanska, que já foi 29.ª WTA, a búlgara Isabella Shinikova, campeã da edição de 2023, e a japonesa Mai Hontama (109.ª WTA), que ganhou no Monte Aventino em 2021.



As francesas Harmony Tan (189.ª), que em 2022 afastou no court central de Wimbledon a norte-americana Serena Williams, e Kristina Mladenovic, que já liderou o ranking mundial de pares, completam o lote de favoritas de uma competição que vai contar com as portuguesas Francisca Jorge e Matilde Jorge.



"Esta é a maior prova de piso duro que se joga em Portugal e que ganhou também um sentido estratégico para o desenvolvimento nacional do ténis. Que seja um grande evento da cidade do Porto", disse o presidente da Associação de Ténis do Porto, a entidade organizadora, António Paes de Faria.