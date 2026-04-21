Francês Victor Wembanyama eleito defensor do ano da NBA por unanimidade

Wembanyama, que foi também o mais jovem de sempre, com 22 anos, a conquistar o galardão, recebeu a totalidade dos 100 votos para o primeiro lugar, perfazendo, assim, ‘perfeitos’ 500 pontos.



O gaulês recebe o troféu Hakeem Oaljuwon ao bater Chet Holmgren, do Oklahoma City Thunder, que foi segundo, com 239 votos, e Ausar Thompson, dos Detroit Pistons, terceiro, com 60.



Wembanyama, que liderou a NBA em desarmes de lançamento pela terceira época consecutiva, é o quarto jogador dos Spurs a vencer o prémio, desde 1982/83, sucedendo a Alvin Robertson (1986), David Robinson (1992) e Kawhi Leonard (2015 e 2016).



O gaulês junta este prémio ao de ‘rookie do ano’, conquistado em 2023/24, sendo apenas o terceiro jogador a conseguir esta ‘dobradinha’, depois de David Robinson e de Michael Jordan, o melhor jogador de ‘todos os tempos’.



‘Wemby’ é também candidato a ‘Jogador Mais Valioso’ (MVP) da época regular, prémio ao qual concorre com o canadiano Shai Gilgeous-Alexander, dos Oklahoma City Thunder, detentor do prémio (2025), e com o sérvio Nikola Jokic, dos Denver Nuggets, três vezes vencedor (2021, 2022 e 2024).



