Francesco Bagnaia está a dois pontos de ser campeão de MotoGP

Com 23 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), ‘Pecco’ Bagnaia precisa de terminar apenas numa das 14 primeiras posições, caso o piloto gaulês vença, pois em caso de empate, o italiano tem vantagem, uma vez que tem maior número de vitórias na época.



Quartararo, campeão em título, precisa de vencer para ter alguma esperança de renovar o título. Qualquer outro resultado deixa o cetro nas mãos de Bagnaia, que em 2018 foi campeão mundial de Moto2, batendo o português Miguel Oliveira (KTM).



Bagnaia, de 25 anos, chega a esta 20.ª ronda vindo de uma vitória conseguida na Malásia. O piloto italiano venceu neste circuito espanhol em 2021, a única vitória que conta no circuito Ricardo Tormo.



Já Quartararo nunca ganhou em Valência, tendo como melhor resultado o segundo lugar conquistado em 2019, ano de estreia em MotoGP. No ano passado foi quinto classificado.



Depois de um início de temporada periclitante (apenas dois triunfos nas 10 primeiras corridas e um quinto lugar como melhor resultado nas cinco primeiras provas), Francesco Bagnaia acertou o passo na segunda metade da época, somando mais quatro triunfos consecutivos (nos Países Baixos, Grã-Bretanha, Áustria e San Marino) e um segundo lugar em Aragão.



A meio do campeonato, quando o francês venceu na Alemanha, Bagnaia tinha 81 pontos de atraso para o piloto da Yamaha.



De então para cá, o piloto da Ducati recuperou 104 pontos (os 81 de atraso mais os 23 que tem de vantagem) ao vencer cinco corridas, somando ainda um segundo e dois terceiros lugares, enquanto Quartararo subiu apenas por duas vezes ao pódio, na Áustria (foi segundo) e na Malásia (terceiro).



O trajeto que Baganaia tem feito em 2022 é semelhante ao do ano passado, onde teve um final de temporada fulgurante, com quatro vitórias nas últimas seis corridas, que lhe valeram o vice-campeonato, atrás de Fabio Quartararo.



Este ano, ‘Pecco’ Bagnaia soma sete das 11 vitórias que já conta na categoria rainha, onde vai na quarta temporada.