Francesco Bagnaia vence GP das Américas

Incidentes com a incerteza do tempo



Marc Márquez, que já tinha vencido a corrida sprint de sábado e partia da "pole position", arrancou como um foguete e terminou a primeira volta com um segundo de vantagem sobre a concorrência.



Neste caso, era o seu irmão Alex, que tinha sido segundo classificado em todas as anteriores corridas desta temporada.



"Pecco" Bagnaia, que largou do sexto posto, era já terceiro na primeira curva. Alex Márquez ainda se defendeu dos ataques nas primeiras quatro voltas, mas o campeão de 2022 e 2023 logrou mesmo a ultrapassagem na quarta volta.



As condições do asfalto eram traiçoeiras e apanharam alguns pilotos desprevenidos, como o espanhol Pedro Acosta (KTM), que caiu na volta oito.



Logo a seguir, era a vez de Marc Márquez ir ao chão, ao perder a frente na curva quatro quando seguia com dois segundos de vantagem na frente da corrida.



Márquez deslizou pelo asfalto agarrado à sua Ducati, mas perdeu o patim direito e o pedal do travão traseiro. Ainda regressou à corrida na 18.ª posição, mas viria a perder dois lugares antes de desistir na 13.ª volta.



Finalmente Bagnaia...



O piloto catalão tinha feito o pleno vencendo as três corridas sprint e as duas principais disputadas até este domingo.



Bagnaia herdou o comando e não mais o largou, cortando a meta para a primeira vitória da temporada, 30.ª da carreira.



“Estou super contente. Fiquei sem voz de tanto gritar na última volta. A equipa está a fazer um trabalho fantástico. Estamos a trabalhar duro”, frisou o italiano.



Com estes resultados, Alex Márquez, que foi segundo, é o novo líder do campeonato, com 87 pontos, mais um do que o seu irmão Marc, que desceu ao segundo posto.



“Liderar é muito bom. Queremos continuar assim”, disse.



Bagnaia é o terceiro, com 75 pontos.



A próxima ronda é o GP do Qatar, de 11 a 13 de abril.

A corrida de domingo, a principal de todo o fim de semana, teve um início atribulado, que obrigou mesmo ao atraso da partida em 15 minutos.A chuva que começou a cair ainda durante a corrida de Moto2 baralhou as contas dos pilotos, que se dividiram na estratégia. Enquanto a maioria optou por pneus de chuva, outros arriscaram em montar pneus lisos, para piso seco.Com o procedimento de partida atrasado 10 minutos, a chuva deixou de cair e a pista começou a secar. Marc Márquez, já com a mota na grelha, optou por regressar às boxes e trocar por uma com pneus lisos, no que foi imitado pelos restantes.A debandada geral obrigou à amostragem da bandeira vermelha e a novo atraso na partida, obrigando os comissários a encurtarem a corrida em uma volta (de 20 passou para 19).