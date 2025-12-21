Francisca Jorge é eneacampeã nacional de ténis e Tiago Torres conquista título inédito

No lado masculino, Tiago Torres derrotou Francisco Rocha, por duplo 6-3, para erguer pela primeira vez o troféu de campeão nacional.





Foto: tiagortorres_02@instagram - Direitos Reservados

Com o triunfo por 6-3 e 6-4 diante da irmã de 21 anos, Francisca Jorge igualou os nove títulos de Sofia Prazeres (1990-1998), com as duas a serem superadas apenas por Leonor Peralta, detentora de 13 troféus, 10 deles consecutivos.Antes da final de singulares de hoje, a sexta entre as duas, as irmãs Jorge já tinham conquistado no sábado o título de pares femininos, o sétimo em conjunto.Responsável na véspera pelo desaire de Gastão Elias, antigo 57.º mundial que procurava o primeiro título nacional absoluto, o esquerdino lisboeta, de 23 anos, que está a viver os primeiros meses de profissionalismo, virou a desvantagem inaugural de 0-3 perante Rocha, que já tinha discutido o cetro da prova ‘rainha’ do ténis nacional em 2022 – perdeu com Fábio Coelho.