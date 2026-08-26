Francisca Jorge e Frederico Silva eliminados na qualificação do US Open de ténis

A jogadora lusa, de 26 anos, foi derrotada pela sérvia Mia Ristic, 195.ª WTA, em dois sets, pelos parciais de 6-1 e 6-3, em uma hora e 21 minutos, falhando assim a possibilidade de aceder à ronda decisiva de acesso.

O mesmo destino teve Frederico Silva, que perdeu diante do austríaco Jurij Rodionov, 143.º da hierarquia ATP, em três sets, por 6-2, 3-6 e 6-1, em duas horas e dois minutos.

A presença lusa na fase de qualificação para o quarto e derradeiro Grand Slam da temporada, em cujo quadro principal estão já assegurados Nuno Borges e Jaime Faria, em singulares, e Francisco Cabral, em pares, está agora a cargo de Henrique Rocha, 119.º do mundo, que, ainda hoje, defronta o sul-africano Lloyd Harris, 139.º.

Para aceder ao quadro principal, o tenista luso terá de ultrapassar três rondas de qualificação.