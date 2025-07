Francisca Martins 20.ª nos 200 metros livres

Depois do 15.º posto nos 400 livres, a jovem de 22 anos prosseguiu a estreia em Mundiais sénior com 1.58,67 minutos, o 20.º melhor tempo, tendo o 16.º e último de qualificação para as "meias" pertencido à brasileira Stephanie Balducci (1.58,28).



A nadadora do FOCA-Quinta da Lixa nadou na quinta e última série das eliminatórias e voltou a ficar perto de estar nas 16 melhores, mesmo com marca abaixo do recorde nacional que lhe pertence, de 1.57,85.



Este máximo português foi definido pela própria há dias nos Jogos Mundiais Universitários, na Alemanha, competição de que viajou direta para Singapura, pouco tempo antes de entrar em competição na Ásia.



Martins conclui, assim, a estreia em campeonatos do mundo, tendo nadado nos 400 e nos 200 livres.



A neozelandesa Erika Fairweather, vice-campeã do mundo desta distância em Doha2024, dominou as eliminatórias, com 1.56,54 minutos.