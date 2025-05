Francisca Martins de prata nos 400 livres

Martins nadou a distância em 4.09,74 minutos, batida apenas pela checa Barbara Seemanova, campeã com 4.08,71, no segundo pódio da nadadora do Foca-Quinta da Lixa, bronze no sábado nos 800 livres.



De resto, a jovem de 21 anos tinha batido o recorde nacional dos 400 livres precisamente em Barcelona, penúltima etapa do Mare Nostrum, no dia 21 de maio, cifrando o máximo histórico português nos 4.08,68 minutos.



Ainda no domingo, Mariana Cunha foi quinta classificada nos 200 metros mariposa, com 2.13,61 minutos, a mais de três segundos da vencedora, a belga Sarah Dumont (2.10,40).