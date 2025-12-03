Francisca Martins ficou perto das ‘meias’ dos 200 livres nos Europeus de piscina curta

A recordista nacional nadou a prova em 1.56,80 minutos, a menos de um segundo da sua melhor marca (1.55,91) e a 35 centésimos da última classificada para a final, ficando na 20.ª posição das eliminatórias, o que lhe garante ser a primeira suplente.



Nos 100 metros estilos, o jovem Vasco Morgado, de 19 anos, conseguiu o 35.º tempo nas eliminatórias, com 55,40 segundos, ainda longe da sua melhor marca pessoal, que é de 53,64.



João Costa, Ana Pinho Rodrigues, Ana Guedes e Miguel Nascimento competiram nas eliminatórias da estafeta mista de 4x50 metros estilos, que concluíram na 15.ª posição, com um tempo de 1.42,21 minutos.



Ainda hoje, Camila Rebelo, campeã europeia de piscina longa, disputa a final dos 200 metros costas, marcada para as 19:10 locais (18:10 em Lisboa), à qual chega com a quarta melhor marca das finalistas.

