Francisca Martins melhora recorde nacional dos 100 metros livres por duas vezes

No Complexo de Piscinas do Jamor, a nadadora do Foca Quinta Da Lixa impôs-se na sessão vespertina com a melhor marca nacional de sempre, terminando à frente de Ema Conceição (Algés e Dafundo), segunda classificada, com 56,08 segundos, e Anna Fomina (Sporting), terceira, com 56,51.



Horas antes da final, Francisca Martins aperfeiçoou pela primeira vez o recorde luso dos 100 metros livres, ao nadar em 55,66 segundos nas eliminatórias, contra os 55,88 por si logrados em julho de 2024, marca que Ema Conceição tinha igualado há três semanas em Vila Franca de Xira.



Qualificada para os Europeus Paris2026, que se vão realizar entre 10 e 16 de agosto, em França, Francisca Martins, de 23 anos, protagonizou o primeiro recorde absoluto nos campeonatos nacionais de juvenis, juniores e seniores, que decorrem desde quinta-feira e terminam hoje em Oeiras.