Francisca Martins quinta nos 400 metros livres e dois recordes nacionais no Euro

Em Otopeni, e depois de entrar na final com o oitavo tempo, com 4.07,36 minutos, Francisca Martins melhorou substancialmente o seu desempenho, baixando quase três segundos, para os 4.04,57, ainda assim a cerca de 3,5 segundos do bronze.

A italiana Simona Quadarella levou o ouro em 3.59,50, batendo a francesa Anastasiia Kirpichnikova, a seis centésimos de segundo, que ficou com a prata, enquanto o bronze foi para a belga Valentine Dumont, a 1,34 segundos.

Diogo Ribeiro tinha sido oitavo nas `meias` de sábado, com 46,95 segundos, e o seu recorde nacional, agora fixado em 46,61, que melhorou a sua própria marca de referência em quatro centésimos de segundo (46,65), permitiu-lhe subir uma posição, para sétimo.

O francês Maxime Grousset é o novo campeão, em 45,46, superiorizando-se ao italiano Alessandro Miressi por cinco centésimos de segundo e ao romeno David Popovici por 59.

De manhã, a estafeta mista de 4x50 estilos também conseguiu um novo recorde português, com Camila Rebelo, Gabriel Lopes, Ana Guedes e Miguel Nascimento a retirarem cinco segundos à marca, fixando-a em 1.42,17 minutos (a anterior era de 1.47,18), tempo que valeu a 13.ª posição.