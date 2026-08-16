Francisca Soares Martins quarta nos 400 metros livres com novo recorde nacional

Na quarta final que disputa nestes Europeus, a atleta de 23 anos retirou 57 centésimos aos 4.07,50 que tinha como melhor marca portuguesa, desde julho de 2025.



Francisca Soares Martins, que entrou na final com o terceiro melhor registo, foi batida somente pela italiana Simona Quadarella, ouro em 4.01,34, acompanhada no pódio pelas alemãs Isabel Gose, a 1,07 segundos, e Maya Werner, a 2,39 segundos.



Há dois anos, nos Europeus de Belgrado, Francisca Soares Martins tinha sido medalha de bronze.



Em Paris, Francisca Soares Martis participou na estafeta de 4x200 metros livres (em que a seleção portuguesa terminou no oitavo lugar), 800 metros livres (oitava classificada) e 200 metros livres (nona).



Nestes Europeus, Portugal contabiliza uma medalha, a de prata de Camila Rebelo na prova de 200 metros costas.