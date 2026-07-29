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Francisca Veselko avança no US Open de surf
Francisca Veselko foi a única das três surfistas portuguesas que hoje competiram no US Open, segunda etapa das Challenger Series, a avançar para os 'oitavos' da prova, com Teresa Bonvalot e Maria Salgado a ficarem pelo caminho.
Em Huntington Beach, na Califórnia, 'Kika' venceu a sétima bateria com 10,63 pontos nas duas melhores ondas (7,00 e 3,63), batendo a australiana Isla Huppatz (9,47), a espanhola Nadia Erostarbe (8,57) e a peruana Daniella Rosas (2,10).
Já Teresa Bonvalot, que ganhou a primeira etapa do circuito que dá acesso à elite mundial (Championship Tour), o Ballito Pro, na África do Sul, numa final disputada contra a compatriota Francisca Veselko - ambas ficaram isentas da ronda inaugural nos Estados Unidos -, foi eliminada na segunda ronda.
'Teresinha' ficou no quarto e último lugar da sexta bateria, com apenas 6,10 pontos (3,60 e 2,50), atrás da francesa Vahine Fierro (12,47), da australiana Ziggy Aloha Mackenzie (8,13) e da sul-africana Sarah Baum (7,10).
No 'heat' (bateria) anterior, Maria Salgado, que tinha 'sobrevivido' à ronda inaugural, ao contrário do que aconteceu na África do Sul, ficou muito perto de se qualificar para os oitavos de final, com 11,74 pontos, mas uma onda nos últimos segundos da havaiana Bettylou Sakura Johnson (11,83), top mundial, tirou-lhe o segundo posto, que dá acesso à ronda seguinte.
A australiana Sophie McCulloch dominou a quinta bateria (15,77), enquanto a japonesa Kana Nakshio ficou na quarta posição (5,60) e também foi afastada.
No quadro masculino, ainda sem qualquer fase disputada, Francisco Morais está incluído na primeira bateria da ronda inaugural, juntamente com o basco Yago Domínguez, o espanhol Sean Gunning e o brasileiro Gabriel Klaussner.
Com estrada direta nos 32 avos de final, Guilherme Ribeiro vai encontrar o indonésio Rio Waida e o brasileiro Weslley Dantas, além de um adversário vindo da primeira ronda.
Já Teresa Bonvalot, que ganhou a primeira etapa do circuito que dá acesso à elite mundial (Championship Tour), o Ballito Pro, na África do Sul, numa final disputada contra a compatriota Francisca Veselko - ambas ficaram isentas da ronda inaugural nos Estados Unidos -, foi eliminada na segunda ronda.
'Teresinha' ficou no quarto e último lugar da sexta bateria, com apenas 6,10 pontos (3,60 e 2,50), atrás da francesa Vahine Fierro (12,47), da australiana Ziggy Aloha Mackenzie (8,13) e da sul-africana Sarah Baum (7,10).
No 'heat' (bateria) anterior, Maria Salgado, que tinha 'sobrevivido' à ronda inaugural, ao contrário do que aconteceu na África do Sul, ficou muito perto de se qualificar para os oitavos de final, com 11,74 pontos, mas uma onda nos últimos segundos da havaiana Bettylou Sakura Johnson (11,83), top mundial, tirou-lhe o segundo posto, que dá acesso à ronda seguinte.
A australiana Sophie McCulloch dominou a quinta bateria (15,77), enquanto a japonesa Kana Nakshio ficou na quarta posição (5,60) e também foi afastada.
No quadro masculino, ainda sem qualquer fase disputada, Francisco Morais está incluído na primeira bateria da ronda inaugural, juntamente com o basco Yago Domínguez, o espanhol Sean Gunning e o brasileiro Gabriel Klaussner.
Com estrada direta nos 32 avos de final, Guilherme Ribeiro vai encontrar o indonésio Rio Waida e o brasileiro Weslley Dantas, além de um adversário vindo da primeira ronda.
(Com Lusa)