Francisca Veselko avança para segunda ronda do Pro Ericeira de surf

'Kika' Veselko, campeã mundial júnior, venceu a sétima bateria da ronda das 48, com 13,40 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (8,50 e 4,90), superando a brasileira Laura Raupp (10,50), e as japonesas Minami Nonaka (9,13) e Amuro Tzusuki (5,93).



Antes, as lusas Yolanda Hopkins (campeã europeia) e Carolina Mendes (ex-campeã europeia) foram eliminadas, na segunda e na quarta bateria, respetivamente.



Yolanda ficou no terceiro posto (6,04), atrás da sul-africana Natasha Van Greunen (8,27) e da peruana Daniella Rosas (7,23) e à frente da havaiana Puamakamae DeSoto (5,33).



Por seu turno, Carolina Mendes ficou no último lugar do seu 'heat', marcando apenas 2,07 pontos, com a japonesa Nanaho Tsuzuki (10,77) e a brasileira Sophia Medina (9,24) a seguirem para a próxima ronda, e a sul-africana Zoë Steyn (9,06), no terceiro lugar, a cair da competição.



Veselko vai competir na sétima bateria da ronda das 32, encontrando a compatriota Teresa Bonvalot (ex-campeã europeia), que só inicia a sua participação na segunda fase da prova devido ao melhor ranking, e ainda a francesa Vahine Fierro e a canadiana Erin Brooks.



No primeiro dia do Pro Ericeira, a organização decidiu realizar apenas a primeira ronda da competição feminina, e não arrancar com o quadro masculino, já que as condições do mar pioraram durante a tarde. A próxima chamada está agendada para terça-feira de manhã.



No Pro Ericeira concorrem 80 homens, entre os quais estão os portugueses Frederico Morais e ainda Martim Nunes e Henrique Pyrrait.



Já a competição feminina contava ao início com meia centena de mulheres, entre as quais as portuguesas Teresa Bonvalot, Francisca Veselko, Yolanda Hopkins e Carolina Mendes.



O circuito das Challenger Series, cuja etapa da Ericeira decorre na Praia de Ribeira d’Ilhas, no concelho de Mafra e distrito de Lisboa, seleciona os surfistas que vão integrar o circuito principal da Liga Mundial de surf no próximo ano.



As cinco mulheres mais bem classificadas conseguem qualificar-se, enquanto, em masculinos, são apurados os primeiros 10 do ranking.



Para já, entre os portugueses mais próximos da qualificação estão, em masculinos, Frederico Morais, em quinto lugar, e, em femininos, Teresa Bonvalot, em 11º.