Francisca Veselko estreia-se no Championship Tour com 9.º lugar em Bells Beach

A surfista portuguesa terminou a etapa de Bells Beach, na Austrália, com um honroso 9.º lugar, naquela que foi a prova inaugural do Championship Tour 2026 da World Surf League (WSL). A surfista portuguesa, de 22 anos, foi eliminada nos oitavos-de-final pela havaiana Gabriela Bryan, terceira do ranking mundial no ano passado.





Kika Veselko chegou a este embate depois de uma exibição convincente na ronda inaugural, onde garantiu o acesso à fase seguinte com autoridade. No entanto, nas direitas exigentes de Bells Beach, acabou por sentir o forte poderio de Bryan, que realizou uma das melhores performances de toda a competição feminina.





A havaiana somou um total de 15,66 pontos, colocando a portuguesa em situação de combinação e deixando-a com apenas 6 pontos no somatório final da bateria. Apesar de ter mantido a prioridade durante grande parte da segunda metade do heat, Veselko não conseguiu encontrar ondas com potencial suficiente para discutir o resultado, ao contrário da adversária, que foi sempre eficaz nas escolhas e na execução.





Com este resultado, Francisca Veselko despede-se de Bells Beach com 2000 pontos somados para o ranking do circuito mundial. Já Yolanda Hopkins, a outra portuguesa em prova, foi eliminada na ronda inaugural e terminou no 17.º lugar final, garantindo 1000 pontos nesta etapa.





Kika Veselko e Yolanda Hopkins regressam à competição já entre 16 e 26 de abril, no Margaret River Pro, também na Austrália. Esta será a segunda de 12 etapas do Championship Tour 2026 e a segunda de três paragens previstas em território australiano.