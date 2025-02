Francisca Veselko ganha prova da WSL em Marrocos

Na bateria decisiva, "Kika" manteve a excelente forma que mostrou ao longo de toda a competição, com um total de 16,84 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (8,67 e 8,17), enquanto a adversária fez apenas 5,33 pontos (4,50 e 0,83).



Para alcançar a final do evento marroquino, a atleta lusa já tinha superado a sul-africana Louise Lepront nos "quartos" e a israelita Anat Lelior nas meias-finais.



Com este triunfo, Veselko garantiu a subida à vice-liderança do ranking europeu, apenas atrás da francesa Tya Zebrowski, e ficou com a entrada no circuito Challenger Series de 2025 praticamente assegurada.



Nota ainda para o 9.º posto final de Mafalda Lopes na prova marroquina e o 13.º de Teresa Bonvalot (pentacampeã nacional).



Na prova masculina, o melhor português foi o campeão nacional Guilherme Ribeiro, no 13.º posto, seguido de Luís Perloiro, no 25.º lugar final.



O circuito europeu 2024/25 vai ter a última paragem na Costa de Caparica, em Almada, entre 15 e 19 de abril, na prova que vai definir todas as vagas europeias para o circuito Challenger Series deste ano, onde vai estar em jogo a qualificação para o circuito principal da WSL do próximo ano.