Francisca Veselko nas `meias` do Lacanau Pro de surf em França

A surfista Francisca Veselko garantiu hoje um lugar nas meias-finais do Lacanau Pro, em França, prova do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL), enquanto as outras três portuguesas foram eliminadas nos 'oitavos'.

'Kika' entrou durante o dia três vezes no mar, superando primeiro a ronda das 32, depois a ronda das 16, e, seguidamente, venceu a terceira bateria dos 'quartos', com um total de 14,84 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (8,17 e 6,67), acima da adversária israelita Anat Lelior (13,83).



Nas 'meias', a atleta lusa, atual campeã mundial júnior, vai enfrentar a espanhola Nadia Erostarbe, com a britânica Alys Barton e a francesa Tessa Thyssen a completarem o quadro deste evento das Qualifying Series (QS), a 'terceira divisão' da WSL.



Yolanda Hopkins, campeã europeia em título, que venceu há uma semana o Boardmasters Open, prova inaugural do circuito europeu das QS, disputado na região da Cornualha, em Inglaterra, foi afastada da competição nos 'oitavos', tal como Carolina Mendes (que conquistou o título europeu em 2017) e Mafalda Lopes.



Do lado masculino, Francisco Almeida, que era o último resistente português, ficou hoje pelo caminho depois de registar um quarto (e último) lugar na segunda bateria dos oitavos de final, com 7,20 pontos (4 e 3,20), atrás dos franceses Joan Duru (8,14), ex-top mundial, Luan Nogues (8,33) e Leo Paul Étienne (8,50).



Para trás já tinham ficado Guilherme Ribeiro e Luís Perloiro, ambos na ronda dos 32, Matias Canhoto, Joaquim Chaves, Francisco Ordonhas e Henrique Pyrrait (ronda dos 64), Daniel Nóbrega, José Ribeiro, Guilherme Fonseca, Eduardo Fernandes (ronda dos 96), e Martim Nunes, Gabriel Ribeiro caíram na primeira fase (ronda dos 128).



A próxima chamada do Lacanau Pro, na Grand Plage, está marcada para domingo de manhã, último dia do período de espera da prova.