Francisca Veselko perto da elite mundial do surf

'Kika' foi a única atleta lusa a superar a ronda de 32, com as olímpicas Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot a ficarem pelo caminho, e também passou os quartos de final, só cedendo nas meias-finais, com uma pontuação de 4,07 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (2,07 e 2,00).



Com os 4.545 pontos arrecadados, Francisca Veselko consolidou o quarto lugar do ranking do circuito Challenger Series (CS), com 24.510 pontos, e está a um 'passo' de garantir matematicamente a entrada para o Championship Tour (CT) de 2026, que começa em abril.



Por seu turno, Yolanda Hopkins, apesar da eliminação precoce na mítica onda de Pipeline, mantém a liderança do ranking com 33.375 pontos, os mesmos que a jovem prodígio francesa Tya Zebrowski, que também já estava apurada para a elite mundial antes do início do campeonato no Havai.



Quem também já garantiu a subida de divisão foi a experiente australiana Sally Fitzgibbons (26.410 pontos), ex-top mundial, que está logo acima de 'Kika', numa temporada em que as CS oferecem sete vagas para o CT no quadro feminino.



Já Teresa Bonvalot, apesar de ter caído do 12.º para o 13.º posto do ranking, conta com 16.325 pontos, estando a apenas 2.060 pontos do corte para o top 7, e ainda mantém vivas as hipóteses de se qualificar para a elite, caso consiga um resultado forte na etapa final, em Newcastle, na Austrália (entre 09 e 15 de março).



Para já, a espanhola Nadia Erostarbe (21.665), a norte-americana Alyssa Spencer (19.250) e a também espanhola Annette Etxabarri (18.385) ocupam as últimas posições que dão acesso ao CT.



Do lado masculino, Portugal só contou com Afonso Antunes no Pipe Challenger, uma vez que Frederico Morais (ex-top mundial) está a recuperar de uma cirurgia ao tornozelo direito, e o único representante luso foi eliminado na segunda ronda, ocupando o 72.º posto do ranking, com 2.500 pontos, a 1.250 pontos de Frederico Morais, que é 65.º



Ambos estão já arredados das contas da qualificação masculina, com o havaiano Eli Hanneman a ser o único já garantido no CT (sendo um regresso, uma vez que já participou em 2024).



Das 10 vagas para o quadro masculino, nove continuam em aberto, pelo que todas as decisões vão ficar para a sétima e última prova das CS, na Austrália, a disputar entre 09 e 15 de março.

