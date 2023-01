Francisca Veselko "superfeliz" com título mundial júnior de surf

"Estou supercontente por poder marcar história para Portugal e poder representar da melhor maneira o nosso país. Sabia que ia ser um evento com grandes nomes, com as melhores surfistas mundiais juniores, e o meu grande objetivo tinha de ser manter a consistência e estar preparada mentalmente, porque não iria ser um evento fácil de vencer", disse à Lusa a atleta, a partir dos EUA.



A jovem lusa, de 19 anos, que recebeu um ‘wild card’ (convite) para o campeonato da Liga Mundial de Surf (WSL) em San Diego, na Califórnia, obteve na bateria decisiva, e bastante disputada, um total de 12,47 pontos (7,00 e 5,47), superando a rival norte-americana Sawyer Lindblad, que marcou 12,33 (6,50 e 5,83).



"Quando penso nas palavras ‘campeã mundial’ é o único momento em que penso: ‘wow’, isto foi gigante. Fiquei superfeliz e foi 100% um ‘boost’ de confiança", revelou ‘Kika’, acrescentando que ter conquistado a vitória com o pai, o irmão Jaime, o treinador Rodrigo Sousa e outros familiares na praia "fez tudo ainda mais emocionante".



A surfista de Carcavelos, campeã portuguesa em 2021, é a primeira surfista feminina lusa a alcançar o título mundial júnior, o mesmo feito que Vasco Ribeiro conseguiu, no quadro masculino, em 2014, destacando as boas condições que encontrou na Califórnia.



"Estiveram sem dúvida altas ondas. Para mim é ainda mais especial sair com a vitória com um mar perfeito, onde todas nós tivemos grandes oportunidades, e não foi um mar totoloto, que podia ter sido ‘sorte’. Foi especial ter ganhado com boas condições", vincou.



Além do título mundial da categoria, a atleta, que começou a surfar com seis anos, qualificou-se automaticamente para as Challenger Series de 2023, que dão acesso ao circuito principal (CT) da WSL em 2024.



"O meu objetivo é qualificar-me para o CT, sempre foi o meu sonho de criança e vou continuar a lutar até lá chegar. E também tenho o objetivo de me qualificar para os Jogos Olímpicos em 2024", finalizou Veselko, filha de pais surfistas (pai norte-americano e mãe portuguesa), que nasceu em Irvine, na Califórnia, mas foi criada em Portugal.