Francisco Cabral apura-se em Kitzbuhel

Três dias depois de terem vencido o torneio de Gstaad, na Suíça, Cabral (37.º do ranking mundial de pares) e Miedler (38.º) superaram Frantzen (63.º) e Haase (83.º), por 6-7 (7-9), 7-6 (7-5) e 10-8, em uma hora e 55 minutos.



Num encontro muito equilibrado, nenhuma das duas duplas conseguiu quebrar o serviço aos adversários, não tendo mesmo enfrentado qualquer ponto de "break", com a qualificação a decidir-se no "match tiebreak", com vantagem para Cabral e Miedler.



Nos quartos de final, a dupla luso-austríaca vai defrontar os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter, que ocupam em igualdade o 64.º lugar da hierarquia mundial de pares.