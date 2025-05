Francisco Cabral "cai" nas "meias" de Genebra

O portuense, número 49 no ranking mundial, e Miedler (53.º ATP) discutiram durante uma hora e meia o encontro com o uruguaio Ariel Behar (50.º ATP) e o belga Joran Vliegen (58.º ATP), mas acabaram por perder, tal como havia sucedido na final do Estoril Open, desta feita com o resultado de 6-7 (8-10), 6-1 e 10-6.



Apesar da derrota, a dupla luso-austríaca, vencedora dos challengers de Madrid e há uma semana de Bordéus, regista 15 triunfos nos últimos 18 encontros disputados em conjunto, seguindo para território francês num bom momento de forma.



Francisco Cabral, de 28 anos, vai integrar pela terceira vez o quadro principal de Roland Garros, tendo como melhor resultado a terceira ronda no ano de estreia, em 2023, mas vai estrear-se ao lado do parceiro Lucas Miedler em torneios do Grand Slam.