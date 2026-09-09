Francisco Cabral cai nos oitavos de final de pares do US Open





(Com Lusa)

Cabral (35.º do mundo de pares) e Tracy (39.º) foram derrotados pelos líderes do ranking mundial, Harri Heliovaara e Henry Patten, em dois parciais, por 6-4 e 6-4, em uma hora e dez minutos.Heliovaara e Patten vão agora disputar os quartos de final com a dupla composta pelo argentino Guido Andreozzi (15.º) e o francês Manuel Guinard (14.º).