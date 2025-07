Francisco Cabral campeão de pares em Gstaad

O melhor jogador nacional de pares, número 44 do ranking ATP, e Miedler (45.º ATP) bateram o alemão Hendrik Jebens e francês Albano Olivetti, terceiros cabeças de série, com os parciais de 6-7 (4-7), 7-6 (7-4) e 10-3, conquistando o primeiro troféu ATP enquanto dupla.



A dupla luso-austríaca dispôs de dois pontos de ‘break’ logo no jogo inaugural, mas não conseguiu aproveitar nenhuma das oportunidades e acabou por ceder o primeiro set no ‘tie-break’.



Em desvantagem no marcador, Cabral e Miedler reagiram da melhor maneira e, após levar a melhor nas vantagens do segundo parcial, encerraram a discussão pelo troféu ao fim de uma hora e 54 minutos.



Depois de ter vencido o Estoril Open e o ATP 250 de Gstaad, ambos em 2022, e ter sido vice-campeão em Chengdu, Bastad e Banja Luka, todas em 2023, este é o terceiro título ATP da carreira de Francisco Cabral, de 28 anos, que segunda-feira deverá alcançar o melhor ranking de sempre, ao subir ao 37.º lugar.



Consumada a vitória na terra batida suíça, o tenista natural do Porto superou João Cunha e Silva, detentor de dois títulos ATP, como o tenista português mais credenciado em torneios de pares do principal circuito mundial.