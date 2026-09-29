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Francisco Cabral conquista torneio de pares de Hangzhou
O tenista português Francisco Cabral, ao lado do norte-americano JJ Tracy, conquistou hoje o torneio pares de Hangzhou, na China, ao bater os neerlandeses Sander Arends e David Pel.
terceiros cabeças de série no torneio chinês, Cabral (34.º do ranking de pares) e Tracy (43.º) venceram Sander Arends (48.º) e David Pel (49.º), por 7-5 e 6-4, em uma hora e 25 minutos.
Cabral conquistou o sétimo título da carreira, o primeiro ao lado de JJ Tracy, e o segundo da temporada, depois de, no início do ano, ter vencido em Brisbane, na Austrália, ao lado do austríaco Lucas Miedler, com quem venceu quatro torneios, entre os quais o de Hangzhou em 2025.
Cabral conquistou o sétimo título da carreira, o primeiro ao lado de JJ Tracy, e o segundo da temporada, depois de, no início do ano, ter vencido em Brisbane, na Austrália, ao lado do austríaco Lucas Miedler, com quem venceu quatro torneios, entre os quais o de Hangzhou em 2025.