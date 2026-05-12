Mais Modalidades
Ténis
Francisco Cabral despede-se do Masters 1.000 de Roma na segunda ronda de pares
Francisco Cabral e o seu parceiro Joe Salisbury foram hoje eliminados na segunda ronda do Masters 1.000 de Roma pelos tenistas franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, perdendo em dois sets.
Na terra batida romana, a dupla luso-britânica, oitava cabeça de série, foi derrotada pelo experiente duo de jogadores franceses, vice-campeões do Estoril Open em 2024, por 7-5 e 6-3, em uma hora e 29 minutos.
Frente a dois velhos conhecidos, com os quais se cruzou inúmeras vezes, nomeadamente na eliminação na primeira ronda do Estoril em 2024 ao lado de Nuno Borges, Francisco Cabral esteve mais certeiro do que Salisbury, que foi quebrado quatro vezes consecutivas no seu serviço, mas não conseguiu evitar a derrota.
O portuense de 29 anos e o antigo número um mundial da variante, hoje particularmente desastrado, despedem-se de Roma na segunda ronda, repetindo o resultado alcançado no Mastins 1.000 de Madrid.
Número um nacional de pares e atual 23.º da hierarquia ATP, Cabral iniciou a parceria com o britânico de 34 anos no início de abril, com o duo a não ir além da segunda ronda nos torneios em que participou.
Frente a dois velhos conhecidos, com os quais se cruzou inúmeras vezes, nomeadamente na eliminação na primeira ronda do Estoril em 2024 ao lado de Nuno Borges, Francisco Cabral esteve mais certeiro do que Salisbury, que foi quebrado quatro vezes consecutivas no seu serviço, mas não conseguiu evitar a derrota.
O portuense de 29 anos e o antigo número um mundial da variante, hoje particularmente desastrado, despedem-se de Roma na segunda ronda, repetindo o resultado alcançado no Mastins 1.000 de Madrid.
Número um nacional de pares e atual 23.º da hierarquia ATP, Cabral iniciou a parceria com o britânico de 34 anos no início de abril, com o duo a não ir além da segunda ronda nos torneios em que participou.