Francisco Cabral e Lucas Miedler vão disputar quarta final como dupla em Bordéus

A dupla luso-austríaca impôs-se com os parciais de 6-3, 3-6 e 10-8, em uma hora e 18 minutos.



Esta é a quarta final que Cabral, 51.º classificado do ranking da variante e número um nacional de pares, e Miedler (56.º) vão disputar desde que iniciaram a sua parceria, no final de março.



Campeões do challenger de Madrid e vice-campeões do Estoril Open e do Oeiras Open 4, os quartos cabeças de série em Bordéus chegaram ao encontro decisivo nos últimos quatro torneios que disputaram – no primeiro, no ATP250 de Marraquexe, caíram na ronda inaugural.



Na final, o duo luso-austríaco vai defrontar o indiano Yuki Bhambri (35.º) e o norte-americano Robert Galloway (31.º), segundos pré-designados na terra batida do challenger francês.