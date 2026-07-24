Francisco Cabral e Nuno Borges nas meias-finais de pares

Depois do histórico título em 2022, Francisco Cabral (27.º do ranking mundial de pares) e Nuno Borges (387.º) regressam às meias-finais no Clube de Ténis do Estoril, ao baterem Vasil Kirkov (52.º) e Bart Stevens (51.º), por 6-2 e 6-3, em uma hora e seis minutos.

A dupla portuguesa está pela terceira vez nas meias-finais do Estoril Open, depois de 2022 e 2023, defrontando no sábado os franceses Titouan Droguet e Kyrian Jacquet, repescados para o quadro principal.

Francisco Cabral chega ao Clube de Ténis do Estoril depois de perder a final do torneio de Bastad, na Suécia, ao lado do francês Theo Arribage, naquele que poderia ter sido o seu sétimo título ATP, depois de ter afastado nas meias-finais Kirkov e Stevens.

O especialista Cabral está pela quinta vez em meias-finais de pares esta temporada, na qual já conquistou o título em Brisbane, ao lado do austríaco Lucas Miedler.