Francisco Cabral eliminado do torneio de Doha





(Com Lusa)

Na prova do ATP 500 na capital do Qatar, a dupla luso-austríaca, formada pelos 21.º e 22.º classificados da hierarquia mundial da especialidade e quarta pré-designada da prova, perdeu frente aos 'qualifiers' gauleses por 4-6 e 6-7 (3-7), num encontro com uma hora e 24 minutos de duração.Quentin Halys, 106.º mundial de pares, e Pierre-Hugues Herbert (que chegou a ser o número dois do ranking mundial em pares, variante na qual conquistou 25 troféus de campeão, cinco deles em Grand Slam), atualmente no 80.º posto, garantiram a passagem às ‘meias’ da prova de Doha, que decorre até sábado.