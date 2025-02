Francisco Cabral eliminado em pares no Rio de Janeiro

No torneio brasileiro segue em prova Jaime Faria, 107.º do ranking mundial, que hoje se apurou para os quartos de final, ao bater o espanhol Jaume Munar, 55.º, por 6-4, 2-6 e 6-3.Faria, que foi eliminado na fase de qualificação e entrou no quadro principal como "lucky loser", face à desistência do italiano Lorenzo Musetti, vai agora defrontar o argentino Camilo Ugo Carabelli, 91.º ATP.