A dupla luso-brasileira, terceira cabeça de série do torneio croata de terra batida, foi derrotada pelos parciais de 6-4, 4-6 e 10-5, num encontro que teve a duração de uma hora e 31 minutos.No último domingo, a dupla Cabral/Matos perdeu em dois sets (duplo 6-2) a final do torneio de Bastad, diante do cazaque Aleksandr Nedovyesov do equatoriano Gonzalo Escobar.