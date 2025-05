Francisco Cabral eliminado em Paris

O tenista português, especialista de pares, caiu pela segunda época consecutiva na primeira ronda do torneio parisiense do Grand Slam, mantendo como melhor prestação a presença na terceira eliminatória em 2023, prestação que repetiu no Open dos Estados Unidos em 2024.Este foi o sétimo torneio de Cabral ao lado de Miedler, com a presença nas meias-finais de Genebra a ser a melhor prestação.