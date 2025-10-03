Francisco Cabral eliminado na primeira ronda de pares de Xangai
O tenista português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, foi hoje eliminado na primeira ronda de pares do Masters 1.000 de Xangai, depois de perder com o sueco Andre Goransson e o norte-americano Alex Michelsen.
Cabral (27.º do ranking mundial de pares) e Miedler (24.º) perderam com Goransson (40.º) e Michelsen (150.º), por 6-2 e 7-6 (8-6), em uma hora e 37 minutos.
A dupla luso-austríaca, que tinha o estatuto de oitava cabeça de série, já conquistou dois títulos esta temporada, em Gstaad e Hangzhou, mas caiu pela segunda vez na estreia e quinta ao longo da temporada.
Nos singulares, Nuno Borges (51.º do mundo) está na segunda ronda, na qual defronta no sábado o grego Stefanos Tsitsipas (35.º), no terceiro confronto entre ambos, com o grego a levar a melhor nos dois anteriores.
