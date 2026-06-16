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Francisco Cabral eliminado na primeira ronda de pares do torneio de Halle
O tenista português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, falhou hoje a presença na segunda ronda do quadro de pares do ATP 500 de Halle, na Alemanha, face à derrota contra a dupla Sadio Doumbia/Marc Polmans.
No evento de relva germânica, Cabral, que voltou a jogar com Miedler, com quem conseguiu os melhores resultados da carreira, acabou derrotado pelo francês Sadio Doumbia e o australiano Marc Polmans em dois parciais (6-2 e 6-4), ao cabo de uma hora.
Desta forma, o torneio de Halle fica sempre representantes lusos, depois de na segunda-feira Nuno Borges ter sido afastado pelo canadiano Felix Auger-Aliassime (6-3, 3-6 e 6-3), na primeira ronda do quadro de singulares.
Desta forma, o torneio de Halle fica sempre representantes lusos, depois de na segunda-feira Nuno Borges ter sido afastado pelo canadiano Felix Auger-Aliassime (6-3, 3-6 e 6-3), na primeira ronda do quadro de singulares.