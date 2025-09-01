Francisco Cabral eliminado na segunda ronda de pares

No quarto e último Grand Slam da temporada, Cabral (26.º do ranking mundial de pares) e Miedler (28.º), que eram a dupla 12.º cabeça de série, perderam com Adam Pavlasek (36.º) e Jan Zielinski (46.º), por 6-4 e 6-4, em uma hora e 13 minutos.

Pelo quarto ano consecutivo na segunda ronda em Nova Iorque, Cabral chegou aos oitavos de final em 2024, ao lado do compatriota Nuno Borges, com quem atingiu, no início de 2025, os `quartos` do Open da Austrália, a sua melhor prestação em `majors`.

A eliminação de Cabral deixa Portugal sem representantes no Open dos Estados Unidos, depois de Nuno Borges ter sido eliminado pelo norte-americano Tommy Paul na segunda ronda de singulares e ter visto o francês Arthur Rinderknech abdicado de jogar pares.