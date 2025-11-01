Francisco Cabral eliminado nas meias-finais de pares do Masters 1.000 de Paris

Cabral (23.º da hierarquia de pares) e Miedler (35.º) foram afastados pelos segundos cabeças de série do torneio, Glasspool (primeiro) e Cash (segundo), por 6-4, 5-7 e 7-6 (10-7), em uma hora e 36 minutos.



Esta foi a segunda derrota numa semana do par luso-austríaco frente aos britânicos, depois de ter perdido a final de Viena, perante aquela que é a melhor dupla do ano, que já ganhou sete títulos, entre os quais o torneio de Wimbledon.



Francisco Cabral, de 28 anos, já era o melhor tenista português de sempre na hierarquia ATP, após ter melhorado o 26.º lugar de João Sousa em 2019, também em pares, tendo agora assegurado a estreia lusa nos 20 primeiros colocados de um ranking profissional.



Antes de Cabral, Sousa era o único português presente nas meias-finais de um Masters 1.000 de pares, ao ser ‘vice’ em Roma, em Itália, em 2018, um ano antes de ficar pelas ‘meias’ em Madrid, em Espanha.