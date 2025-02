O tenista português Francisco Cabral, ao lado do neerlandês Jean-Julien Rojer, foi eliminado nos quartos de final de pares do torneio de Santiago, ao perder com o norte-americano Ryan Seggerman e o australiano John-Patrick Smith.

No terceiro torneio ao lado do Rojer (50.º do ranking de pares), Cabral (60.º) voltou a cair nos quartos de final, depois de perder com Seggerman (80.º) e Smith (91.º), por 7-6 (7-3) e 7-6 (7-5), em uma hora e 47 minutos.



Num encontro em que nunca estiveram em risco de perder o serviço, Cabral e Rojer, que tiveram vários pontos de "break" no saque dos adversários, acabaram por ser inferiores nos dois "tie-breaks".