Francisco Cabral iguala melhor posição de um português num ranking ATP
O tenista português igualou hoje a melhor posição de sempre de um tenista português num ranking ATP, depois de subir ao 26.º lugar da hierarquia de pares, posto que também João Sousa tinha alcançado.
Em 16 de maio de 2016, João Sousa atingiu o 28.º lugar do ranking de singulares, naquele que é ainda a melhor posição de um português, mas em 2019 foi 26.º na hierarquia de pares, feito hoje igualado por Francisco Cabral, que subiu três postos, depois de ter chegado à final de Winston-Salem.
Ao lado do austríaco Lucas Miedler, que manteve o 28.º posto, o portuense perdeu no sábado a final do torneio norte-americano, frente aos brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos, ex-parceiro de Cabral.
Esta foi a segunda final da dupla luso-austríaca esta temporada, após ter vencido em Gstaad, na Suécia, e aconteceu antes do arranque do Open dos Estados Unidos, quarto e último torneio do Grand Slam da temporada.
Em singulares, Nuno Borges subiu uma posição e é agora o 41.º do mundo, a mesma ascensão de Jaime Faria (117.º) e Henrique Rocha (167.º), num ranking que continua a ser liderado pelo italiano Jannik Sinner, seguido do espanhol Carlos Alcaraz e do alemão Alexander Zverev.
No ranking feminino também não houve alterações no topo da tabela, com a bielorrussa Aryna Sabalenka a liderar, à frente da polaca Iga Swiatek e da norte-americana Coco Gauff.
Matilde Jorge voltou a ser a melhor portuguesa, ao subir à 213.ª posição, depois de ultrapassar a irmã Francisca Jorge, que ascendeu ao 219.º lugar.
