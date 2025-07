Francisco Cabral na final de pares de Gstaad

O melhor jogador português da vertente de pares, atualmente na 44.ª posição no ranking ATP, e Miedler (45.º) superaram os tenistas locais na meia-final, com os parciais de 6-1 e 7-6 (7-5), em uma hora e 10 minutos, garantindo a presença num encontro de atribuição de um título ATP pela primeira vez enquanto dupla.



Depois ter sido vice-campeão em Chengdu, em setembro de 2023, Francisco Cabral, detentor de dois títulos de pares ATP, conquistados no Estoril Open e em Gstaad, em 2022, vai lutar agora ao lado do austríaco diante do alemão Hendrik Jebens e do francês Albano Olivetti, terceiros cabeças de série pelo troféu suíço.