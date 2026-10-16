Francisco Cabral na final de pares do Masters 1.000 de Xangai

Francisco Cabral (30.º do ranking mundial de pares) e JJ Tracy (42.º) venceram os franceses Theo Arribage (20.º) e Albano Olivetti (19.º), por 4-6, 6-4 e 10-8, ao fim de uma hora e 30 minutos.



Antes do portuense, apenas João Sousa tinha chegado à final de pares em Masters 1.000, em Roma em 2018, onde, com o espanhol Pablo Carreño Busta, perdeu com os colombianos Juan Sebastián Cabal e Robert Farah.



Na final, a dupla luso-norte-americana vai defrontar os alemães Jakob Schnaitter (33.º) e Mark Wallner (33.º) ou os austríacos Neil Oberleitner (39.º) e Lucas Miedler (26.º), antigo parceiro de Cabral.



Cabral está pela primeira vez numa final de um Masters 1.000, depois de ter estado nas meias-finais em outra ocasião, em Paris em 2025, com Lucas Miedler, garantindo, virtualmente, a subida ao 22.º lugar do ranking.



JJ Tracy tinha como melhor prestação num Masters 1.000 os quartos de final em Paris em 2025, onde, com o australiano John Peers, foi eliminado por Cabral e Miedler.



