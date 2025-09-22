Francisco Cabral na final de pares em Hangzhou
Francisco Cabral, primeiro cabeça de série ao lado do austríaco Lucas Miedler, qualificou-se para a final de pares do torneio de Hangzhou, ao vencer no super ‘tie-break’ os indianos Sriram Balaji e Rithvik Bollipalli.
Cabral, 31.º classificado do ranking mundial de pares, e Miedler, 28.º posicionado, confirmaram o estatuto de primeiros favoritos do torneio chinês do circuito ATP ao imporem-se à dupla indiana por 3-6, 6-3 e 10-3, após uma hora e 24 minutos de confronto no ‘court’ em piso duro.
O tenista português, de 28 anos, e o austríaco, de 29 (que este ano já conquistaram o torneio de Gstaad, prova suíça do circuito principal), vão lutar na terça-feira pelo título em Hangzhou com o par composto pelo colombiano Nicolas Barrientos e o neerlandês David Pel.
