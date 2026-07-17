Francisco Cabral na final do torneio de pares de Bastad

(Com Lusa)

Cabral, 25.º classificado do ranking mundial de pares, e Arribagé, 21.º, venceram com relativa facilidade o encontro das meias-finais frente a Stevens e Kirkov, respetivamente, 54.º e 55.º posicionados na hierarquia da ATP, em dois rápidos sets, por 6-3 e 6-2, após uma hora e três minutos de confronto no ‘court’ em terra batida do torneio sueco.A dupla luso-francesa vai discutir no domingo o título em Bastad com os vencedores do encontro entre os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, segundos pré-designados, e o par constituído pelo neerlandês Jean-Julien Rojer e o norte-americano Theodore Winegar.O tenista português, de 29 anos, que competiu pela última vez ao lado de Arribagé há mais de um ano e disputa pela primeira vez um torneio do circuito principal ao lado do francês, procura conquistar o sétimo título ATP de pares, depois dos triunfos no Estoril (2022), Gstaad (2022 e 2025), Hangzhou (2025), Atenas (2025) e Brisbane (2026).Na próxima semana, Cabral jogará ao lado de Nuno Borges – que defronta hoje o italiano Luciano Darderi nos quartos de final do torneio de singulares de Bastad -, na edição de 2026 do Estoril Open, tentando reeditar o êxito de 2022, quando se tornaram a primeira dupla portuguesa a conquistar um título ATP de pares.