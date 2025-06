Francisco Cabral na segunda ronda de pares em Estugarda

Depois de terem sido eliminados na estreia em Roland Garros, Cabral (50.º do ranking de pares) e Miedler (55.º) regressaram aos triunfos, batendo Edler (41.º) e Frantzen (42.º), por 6-3, 4-6 e 11-9, em uma hora e 21 minutos.



Este é o oitavo torneio que Cabral joga com Miedler, metade dos quais no circuito challenger, com a dupla luso-austríaca a perder apenas duas vezes na primeira ronda, na estreia em Marraquexe e em Roland Garros.



Na próxima ronda, Cabral e Miedler vão encontrar os franceses Sadio Doumbia (28.º) e Fabien Reboul (22.º), segundos cabeças de série, ou o indiano N.Sriram Balaji (72.º), que e o mexicano Miguel Reyes-Varela, dupla que afastou o portuense e Nuno Borges na segunda ronda do Open da Austrália.