Francisco Cabral na segunda ronda de pares no Chile

No terceiro torneio ao lado do Rojer (50.º do ranking de pares), Cabral (60.º) voltou a ultrapassar a ronda inaugural, ao vencer o brasileiro Fernando Romboli (83.º) e o chileno Matías Soto (121.º), convidados da organização, por 7-5, 6-7 (9-11) e 10-8, em duas horas e seis minutos.



A dupla luso-neerlandesa, que tenta chegar pela primeira vez às meias-finais de um torneio ATP, vai defrontar nos quartos de final os equatorianos Gonzalo Escobar (70.º) e Diego Hidalgo (89.º) ou o par formado pelo norte-americano Ryan Seggerman (80.º) e o australiano John-Patrick Smith (91.º).



Jaime Faria, que subiu ao 87.º lugar do ranking de singulares, foi eliminado em pares, naquele que foi apenas a sua segunda presença em torneios ATP na vertente, ao ceder, ao lado do cazaque Alexander Shevchenko, perante o francês Gregoire Jacq e o brasileiro Orlando Luz.



A dupla luso-cazaque, sem grande experiência em pares, foi derrotada por Luz (61.º do ranking mundial de pares) e Jacq (62.º), por 6-3, 3-6 e 10-3, em uma hora e oito minutos.



Em singulares, Jaime Faria, que na última semana chegou aos quartos de final no Rio de Janeiro, na sua melhor prestação num torneio ATP, vai defrontar o italiano Luciano Darderi, 59.º, em encontro marcado para esta terça-feira.