Francisco Cabral nas `meias` de pares do torneio de ténis de Brisbane

Os terceiros cabeças de série venceram o francês Manuel Guinard e o britânico Luke Johnson, em dois sets, por um duplo 6-4, em uma hora e oito minutos.



A dupla luso-austríaca ganhou todos os jogos de serviço e quebrou o dos quintos cabeças de série em duas ocasiões, no sétimo jogo do primeiro set e também no sétimo do segundo.



Nas meias-finais, Cabral e Miedler vão defrontar o vencedor do embate entre os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, sextos cabeças de série, e os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos.