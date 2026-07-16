Francisco Cabral nas meias-finais do torneio de pares de Bastad





(Com Lusa)

Francisco Cabral, 25.º classificado do ranking mundial de pares, e Théo Arribagé, 21.º, apenas se conseguiram impor no super ‘tie-break’ a Adolfo Daniel Vallejo (71.º da hierarquia da ATP) e Joshua Paris (101.º), pelos parciais de 2-6, 6-3 e 10-4, após uma hora e 14 minutos de confronto no ‘court’ em terra batida do torneio sueco.O tenista português, de 29 anos, que competiu pela última vez ao lado de Arribagé há mais de um ano e disputa pela primeira vez um torneio do circuito principal ao lado do francês, vai discutir na sexta-feira o acesso à final com a dupla constituída pelo norte-americano Vasil Kirkov e o neerlandês Bart Stevens.Na próxima semana, Francisco Cabral jogará ao lado de Nuno Borges – número um nacional e que também está a disputar o torneio de Bastad, mas em singulares – na edição de 2026 do Estoril Open, que venceram em 2022, tendo-se tornado a primeira dupla portuguesa a conquistar um título ATP de pares.